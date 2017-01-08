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Опубликовано видео с места террористической атаки в Иерусалиме. Кадры, снятые очевидцем вскоре после инцидента, выложены в воскресенье, 8 января, на интернет-портале Ruptly.

Мужчина, совершивший атаку, — житель восточной части Иерусалима. Об этом, как сообщает Jerusalem Post, журналистам заявил комиссар полиции Рони Альшеих (Roni Alsheich), объясняя, как человек, вероятно, араб по национальности, получил израильские права и оказался за рулем машины с местными номерами.

Неизвестный за рулем грузовика наехал на военных, выходивших из автобуса в квартале Армон а-Нацив, днем 8 января. В результате атаки четыре человека погибли, 15 получили ранения.