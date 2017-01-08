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Несмотря на то, что в публичных заявлениях избранный президент США Дональд Трамп говорит, что намерен улучшить отношения с Россией, он «вполне может принять меры против России» за кибератаки.

Как заявил помощник Трампа Райнс Прибус в интервью Fox News, Трамп признает определенную роль РФ в хакерских атаках на Национальный комитет Демократической партии.

«Трамп не отрицает, что организации из России стояли за этой хакерской кампанией», — сказал Прибус и добавил, что против РФ вполне могут быть приняты меры. Какие конкретно, он, однако, не уточнил.

Ранее Трамп выражал сомнения относительно результатов расследования американских спецслужб по поводу хакерских атак на компьютеры Демпартии. Он также заявил о необходимости наладить с Россией хорошие отношения.

«Иметь хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо. Только «глупые» люди думают, что это плохо», — писал Трамп в Twitter.