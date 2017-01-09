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Премию «Золотой глобус» в номинации «лучшая комедия либо мюзикл» получила лента «Ла-Ла Ленд», передает Reuters. Также эта работа завоевала премии в ряде других категорий — лучшая режиссура, лучший сценарий, музыка и оригинальная песня.

Кроме того, Райан Гослинг и Эмма Стоун получили премию за лучшее исполнение главных ролей в этом фильме.

Лучшим драматическим кино был назван фильм «Лунный свет». Лучшим драматическим актером признан Кейси Аффлек за работу в фильме «Манчестер у моря», Изабель Юппер получила премию в номинации «лучшая драматическая актриса» за роль в фильме «Она».

Лучшим драматическим сериалом был признан фильм «Корона». В номинации «лучший анимационный фильм» премию завоевала лента «Зверополис».

74-я церемония награждения прошла 8 января в Лос-Анджелесе. Ее провел американский комик Джимми Фэллон.

Премия «Золотой глобус» учреждена в 1944 году, вручается ежегодно в январе. В 2015-м приз в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» получила российская картина «Левиафан» режиссера Андрея Звягинцева.