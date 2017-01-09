Шокирующие данные: число умерших от отравления "Боярышником" выросло до 78
Количество умерших от отравлений средством «Боярышник» с метиловым спиртом в Иркутске выросло до 78 человек. Об этом РИА Новости сообщили в понедельник, 9 января, в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Ранее сообщалось о 77 умерших.
По словам собеседницы агентства, за новогодние праздники от отравления «Боярышником» скончались два человека из ранее поступивших. На лечении в стационарах остаются трое пострадавших, один из них в крайне тяжелом состоянии.
Новых случаев отравления суррогатом с метиловым спиртом в регионе за новогодние праздники не зафиксировано.
Массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник» произошло в Иркутске 17 декабря. Из 123 пострадавших к концу года скончались 76 человек, в больницах оставались восемь пациентов.
Судмедэкспертиза показала, что 74 человека отравились метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта.
Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).