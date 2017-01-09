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Правоохранительные органы Израиля установили личность мужчины, находившегося за рулем грузовика, наехавшего на военных в Иерусалиме.

«Террорист, который убил четырех солдат и ранил еще 13 в результате атаки на грузовике, — это 28-летний арабский житель по имени Фади Кунбар из района Джебель Мукабер», — сообщил в твиттере официальный представитель городской полиции.

Ранее США заявили о готовности помочь в расследовании теракта в Иерусалиме.