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Утром 8 января 2017 года стали известны результаты расшифровки черного ящика самолета Ту-154 Минобороны РФ, рухнувшего под Сочи в конце прошлого года.

По данным источника в оборонном ведомстве, расшифрованные записи бортового самописца подтверждают версию о технической неисправности авиалайнера.

По информации "Интерфакса", самолет Ту-154 упал, скорее всего, из-за неисправностей в работе закрылок самолета. Так же рассматривается вариант с ошибкой экипажа во время взлете.

Как отметили в штабе поисковой операции, на поверхность подняты все три бортовых самописца, с одним из которых работают московские специалисты.

До этого некоторые российские СМИ со ссылкой на сведения, якобы переданные европейским спутником Sentinel -1B, пролетавшим над Черным морем в день католического Рождества 25 декабря, сообщили о том, что следовавший в Сирию российский самолет рухнул в результате диверсии.

Согласно неподтвержденным и даже не получившим каких-либо официальных комментариев сведениям, экипаж авиалайнера попытался вернуться на взлетно-посадочную полосу на расстоянии шести километров от берега, но буквально через несколько секунд у Ту-154 оторвался стабилизатор, сорвалась гондола с шасси, а закрылок попал в двигатель, сломав турбину.

По информации неназванных экспертов, на борту самолета якобы произошла диверсия с использованием миниатюрных внешних магнитных взрывных устройств, которые были прикреплены к лайнеру в аэропорту.

При этом взрыв якобы произошел на внешней стороне корпуса и имел строго направленное действие.

Однако подобная версия даже не удосужилась официальных комментариев.

Тем временем "Кубань.ТВ" пишет о том, что поиски останков разбившегося в Черном море пассажиров самолета Ту-154, возможно, будут завершены уже сегодня.

"Поиски продолжаются. При этом все сотрудники отряда "Кубань — СПАС" будут работать на прибрежной территории, предположительно, до 9 января включительно", — рассказали журналистам источники в экстренных службах региона.