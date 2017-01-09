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Известный американский иллюзионист Дэвид Блейн случайно прострелил себе рот во время выступления.

Как пишет New York Post, в ходе своего авторского шоу "По ту сторону магии" на телеканале E4, фокусник на глазах у тысяч зрителей в студии неудачно выполнил трюк "поймать пулю зубами".

Примечательно, что артист не первый раз выполняет этот трюк и ранее никогда не допускал ошибок или просчетов.

О состоянии здоровья Дэвида Блейна на данный момент ничего не сообщается.

Дэвид Блейн - известный американский иллюзионист начал заниматься уличной магией в 1997 году и быстро стал очень популярным.

С 1999 года Блейн периодически показывал более грандиозные чудеса, среди которых "захоронение" заживо в пластиковом контейнере (1999), заморозка во льду (2000), 44-дневное заточение без еды в ящике над поверхностью реки, задержка дыхания на 17 минут и 4 секунды (2008).