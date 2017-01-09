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Депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что певец Александр Панайотов сможет выступить на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» от России, если он публично не критиковал Украину. Об этом парламентарий рассказал радиостанции «Говорит Москва» в понедельник, 9 января.

«Если он не внесен в список лиц, запрещенных к въезду в Украину, я проблем не вижу», — отметил Геращенко. Депутат добавил, что не знаком с творчеством исполнителя.

Участие Панайотова в музыкальном конкурсе поддержал продюсер Иосиф Пригожин. «Я думаю, что у него есть хороший шанс выступить там. Однако результаты "Евровидения" непредсказуемы», — подчеркнул он.

Сам Панайотов заявил, что будет счастлив представить Россию на соревновании, но ничего не знает о решении отправить его на конкурс.

Как сообщает РИА Новости, Первый канал пока не готов объявить кандидатуру участника «Евровидения» от России.

«До момента, когда страны называют своих представителей, еще два месяца», — заявили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что музыкальная дирекция Первого канала одобрила кандидатуру Панайотова для участия в «Евровидении-2017» от России.

Александр Панайотов — российский певец украинского происхождения. Он родился в 1984 году в городе Запорожье. 30 декабря 2016 года исполнитель занял второе место в шоу «Голос», уступив в финале Дарье Антонюк.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал запланирован на 13 мая.