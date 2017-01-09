В здание полиции в Египте въехал смертник на грузовике: есть погибшие и раненые (3)
В мире | 9 января 2017 года, 15:02
Смертник на грузовике со взрывчаткой въехал в пропускной пункт безопасности около полицейского участка на севере Синая в Египте, сообщает Associated Press. Погибли десять человек.
Девять из погибших были полицейскими. Еще 22 человека получили ранения.
Атака произошла в городе эль-Ариш на Синайском полуострове. Грузовик въехал в здание после того, как несколько боевиков в масках забросали полицейских гранатами. В трех этажах здания полиции произошел пожар.
Грузовик, которым управлял смертник, был украден у муниципалитета эль-Ариш. Ни одна группировка еще не взяла на себя ответственность за нападение.
Источник: tvrain
Спасибо светским режимам, что доводят людей до грани.
Думаю, что и наша тоже вряд ли способна защитить себя, - не говоря уж о населении. Да, с бытовым хулиганством она справляется блестяще, но вот с такими!
Тем не менее сочувствие их родным и близким. Что еще остаётся?