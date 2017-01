В мире |

Известная актриса Мерил Стрип, получившая "Золотой глобус" за выдающиеся заслуги в кино, в своей речи на церемонии вручения премии обрушилась с резкой критикой в адрес избранного президента США Дональда Трампа, сообщает The Daily Beast. Будущий глава государства уже отреагировал на выпады Стрип.

В частности, Стрип осудила Трампа за его грубую насмешку над журналистом с инвалидностью газеты The New York Times Сержем Ковалески. По словам актрисы, ее поразил момент, когда человек, желающий занять самое уважаемое место в стране, спародировал репортера-инвалида. Как считает Стрип, этот "инстинкт унижать", продемонстрированный Трампом, дает разрешение другим людям делать то же самое. По признанию Мэрил Стрип, этот инцидент "разбил ей сердце", так как это было не кино, а реальная жизнь.

Комментируя предложение Трампа ограничить иммиграцию в США и выдворить из страны мигрантов, Стрип напомнила, что Голливуд полон чужеземцев и иностранцев. "И если вы всех их выкинете, вам нечего будет смотреть, кроме футбола и единоборств, но это не искусство", - отметила актриса.

Дональд Трамп ответил на критику Стрип, назвав актрису в интервью The New York Times приверженкой его соперницы на выборах - экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. Как сообщил по телефону журналистам избранный президент США, он не удивлен тем, что подвергается атакам со стороны либеральных представителей киноиндустрии. При этом республиканец отметил, что не видел выступление Стрип.

Напомним, что трехкратная обладательница премии "Оскар" Мэрил Стрип в ходе предвыборной кампании действительно поддерживала кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Серж Ковалески страдает артрогрипозом - заболеванием скелетно-мышечной системы, характеризующимся контрактурой и деформацией конечностей. Он был принят на работу в The New York Times в 2006 году, а до этого работал в изданиях The Washington Post и New York Daily News. В 2009 году получил Пулитцеровскую премию.

Трамп передразнил журналиста в ноябре 2015 года, когда заявил, что тот открестился от написанной им в 2001 году статьи для газеты The Washington Post, в которой якобы утверждал, что американские мусульмане радостно приветствовали теракт 11 сентября. В действительности журналист писал лишь о неподтвержденных слухах на этот счет.

Будущего главу государства раскритиковали за то, что он, описывая, как Ковалески якобы отказывается от своих утверждений, сделал руками движения, характерные для людей с артрогрипозом. Позже миллиардер попытался оправдаться, заявив, что не мог пародировать репортера, так как никогда не видел его и был не в курсе его проблем со здоровьем. Однако сам Ковалески сообщил, что несколько раз брал интервью у Трампа и общался с ним на пресс-конференциях.

74-я церемония вручения премии "Золотой глобус" состоялась в Лос-Анджелесе. В номинации "Лучшая драма" победил фильм "Лунный свет", в категории "Лучший комедийный фильм или мюзикл" выиграла картина "Ла-Ла Ленд", в общей сложности получившая семь премий.