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Сооснователь Instagram Майк Кригер объявил, что Instagram для iPhone получил несколько новых функций, в частности поддержку более обширной цветовой гаммы и создание GIF-анимации с помощью функции Live Photos. Об этом сообщает 9to5Mac.

Необходимость в более красочных и ярких фото появилась после выхода iPhone 7, который охватывает более широкий спектр цветов. К сожалению, владельцы других «яблочных» смартфонов разницу в цветопередаче не заметят.

Более интересным является функция создания анимации. Для этого необходимо в Instagram выбрать «живое» фото из галереи изображений, а затем нажать на экран, что вызовет запуск приложения Boomerang, которое автоматические преобразует снимок в GIF, которой можно поделиться со своими читателями.

Обновления станут доступны в ближайшее время и не потребуют никаких дополнительных действий от пользователя.

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