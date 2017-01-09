В Instagram для iPhone появилась поддержка "гифок" (1)

фото

В мире | 9 января 2017 года, 20:04

Сооснователь Instagram Майк Кригер объявил, что Instagram для iPhone получил несколько новых функций, в частности поддержку более обширной цветовой гаммы и создание GIF-анимации с помощью функции Live Photos. Об этом сообщает 9to5Mac.

Необходимость в более красочных и ярких фото появилась после выхода iPhone 7, который охватывает более широкий спектр цветов. К сожалению, владельцы других «яблочных» смартфонов разницу в цветопередаче не заметят.

Более интересным является функция создания анимации. Для этого необходимо в Instagram выбрать «живое» фото из галереи изображений, а затем нажать на экран, что вызовет запуск приложения Boomerang, которое автоматические преобразует снимок в GIF, которой можно поделиться со своими читателями.

Обновления станут доступны в ближайшее время и не потребуют никаких дополнительных действий от пользователя.

Ранее стало известно, что Apple представит в 2017 году три новые модели iPad.

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Alex1 час назад
Бедные люди ...их всё больше делают рабами.Вернее пытаются.Что одноклассники-вконтакте-твоимиры-ватсапы-инстаграммы-и прочая чушь "общения".По моему наблюдению - первый Новый год,когда мы по странному обстоятельству НИКОГО С МОБИЛЬНИКА ЗА СТОЛОМ НЕ ПОЗДРАВЛЯЛИ !Мы их положили в сторону и забыли про эту НВЯЗЫВАЕМУЮ ЕЖЕДНЕВНО ДРЯНЬ !Этими вещами можно и нужно пользоваться ,НО !Остальные Но ,каждый должен решить для себя САМ .Иначе,когда Ты мне скажешь что я алкоголик,потому что я ПОСЛЕ работы выпиваю пару бутылок пива,ятебе скажу какой Ты РАБ,если я заберу у Тебя твои ГАДЖЕТЫ !Очнитесь люди ,Вас давно и успешно сажают на другую "иглу" ,а Вы даже не заметили,что без коробочки Вы уже НИКТО !
Ответить