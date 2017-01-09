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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала информацию, представленную в докладе разведки США о якобы вмешательстве русских хакеров в процесс выборов американского президента.

«Мне кажется, «русские хакеры» если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о «русских хакерах», — написала она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле разочарованы отчетом спецслужб США о якобы причастности Владимира Путина к кибератакам, добавив, что в докладе нет ничего, что «стоило бы детально читать», обвинения вызывают у Москвы «серьезную усталость», а сама ситуация похожа на охоту на ведьм.

Разведка США опубликовала доклад, в котором утверждает, что президент России Владимир Путин в 2016 году якобы создал специальную программу по оказанию воздействия на демократический процесс избрания нового президента США с целью помешать кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон одержать победу на выборах.