Англичанин со сломанной ногой два часа полз к спасателям
В мире | 9 января 2017 года, 21:22
В Англии спасли мужчину, который больше двух часов полз со сломанной ногой, упав во время прогулки со скалы.
54-летний Том Робинсон поскользнулся, гуляя в субботу на побережье графства Дорсет, где он проводил выходные.
Мужчину обнаружили спасатели, которые начали поиски после того как жена Робинсона сообщила о его отсутствии на протяжении несколько часов.
Пострадавшего увезли с пляжа на спасательной лодке, а затем доставили на машине скорой помощи в больницу.
Экипаж лодки рассказал, что сломавший ногу мужчина использовал палки, с помощью которых ему удалось проползти три четверти мили. Сейчас он находится в больнице.
Фото из Twitter
Источник: BBC Russian