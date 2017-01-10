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Зять избранного президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, который, по данным источников Bloomberg, станет старшим советником в Белом доме, планирует отказаться от зарплаты во время работы в администрации президента. Об этом заявили в штабе Трампа, сообщает The Huffington Post.

«Кушнер решил [отказаться] своей зарплаты во время службы в администрации», — приводит издание слова представителя переходной команды избранного главы государства.

Кроме того, телеканал CNBC сообщил о том, что дочь Трампа, Иванка, мужем которой является Кушнер, не будет работать в Белом доме, а также уйдет со своих постов в Trump Organization, передает издание. Ранее 9 января о том, что Иванка Трамп может получить пост в Белом доме сообщал источник CNN.

Однако, по его данным, тогда решение о должности для дочери Трампа на тот момент еще «не было принято».

О том, что Кушнер займет пост старшего советника в Белом доме, источник Bloomberg рассказал 9 января.

По словам собеседника агентства, Кушнер собирался сложить полномочия в качестве исполнительного директора в компании его семьи, чтобы получить возможность работать в правительстве.

Стоит напомнить, что в декабре прошлого года сам Трамп также пообещал на посту главы государства отказаться от положенной заработной платы.