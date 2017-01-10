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Бывший президент ФРГ Роман Херцог скончался в возрасте 82 лет, сообщает Spiegel.

Херцог был седьмым президентом ФРГ, он занимал этот пост с 1994 по 1999 год. Бывший глава государства скончался после продолжительной болезни. Нынешний президент Германии Йоахим Гаук направил письмо с соболезнованиями вдове Херцога. Он отметил, что новость о смерти экс-президента ФРГ его глубоко опечалила.

По его словам, Херцог был яркой личностью.

«Со знанием дела, мудростью и большим жизненным опытом он выступал за нашу страну и ее либеральную конституцию», — отметил Гаук.

В связи со смертью экс-президента в Германии будут проведены траурные мероприятия на государственном уровне.

В 2014 году Херцог подписался под совместным обращением культурных и политических деятелей Германии, предостерегающим Европу от войны.