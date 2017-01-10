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В Кремле уверены, что второй срок президентства Барака Обамы является периодом, когда российско-американские отношения можно назвать затянувшейся беспрецедентной деградацией, передает RT.

«В данном случае, наверное, результаты президентства Обамы — это внутреннее дело США, мы не хотели бы в это вмешиваться. Единственное, мы можем выразить глубочайшее сожаление в связи с тем, что именно на второй срок президентства господина Обамы, к сожалению, пришелся период достаточно беспрецедентной и затянувшейся деградации наших двусторонних отношений», — пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он считает, что введение в декабре 2016 года новых санкций США в отношении РФ лишь усугубило ситуацию: «Это дополнительные шаги по такой, знаете, рукотворной деградации наших отношений».

Вместе с тем Москва надеется на позитивные изменения в двусторонних отношениях, которые могут наблюдаться в перспективе.