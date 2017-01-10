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Житель деревни на востоке Сербии чудом выжил после того как провалился в колодец во время рождественских морозов и провел там два с половиной дня при температуре -20 градусов Цельсия.

Йездимир Милич ушел из дома в пятницу утром, чтобы купить продукты к Рождеству, однако домой не вернулся.

Через 52 часа односельчанин Горан Маркович обнаружил Милича на дне колодца глубиной около пяти метров. По его словам, Милич, возможно, не увидел колодца из-за плохого зрения и свалился в него.

Маркович пояснил, что он обнаружил пропавшего, когда увидел возле колодца сумку, в которой была бутылка красного вина, несколько бутылок пива и кукурузная мука.

"Тут я вспомнил, что в деревне говорили о пропавшем мужчине по имени Йездимир. Затем я услышал крики и заглянул в колодец. На дне я увидел сидящего человека, прижавшего руки и ноги к груди", - рассказал Маркович.

Прибывшие по вызову пожарные вытащили замерзшего крестьянина из колодца. Помимо переохлаждения, при падении с высоты Милич получил ушибы и ссадины.

В результате сильных морозов в странах Центральной и Восточной Европы во время новогодних каникул погибли более 20 человек.