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Соединённые Штаты и Великобритания должны перестать демонизировать Россию и придерживаться стратегии «вовлечения и бдительности». Об этом заявил глава британского МИД Борис Джонсон.

«Для нас было бы безумием продолжать демонизировать Россию или загонять её в угол», — приводит слова министра агентство Sputnik.

9 января Джонсон встретился с советниками избранного президента США Дональда Трампа.