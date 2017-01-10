Глава МИД Великобритании призвал США перестать демонизировать Россию (1)
В мире | 10 января 2017 года, 20:00
Соединённые Штаты и Великобритания должны перестать демонизировать Россию и придерживаться стратегии «вовлечения и бдительности». Об этом заявил глава британского МИД Борис Джонсон.
«Для нас было бы безумием продолжать демонизировать Россию или загонять её в угол», — приводит слова министра агентство Sputnik.
9 января Джонсон встретился с советниками избранного президента США Дональда Трампа.
Источник: Russia Today
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