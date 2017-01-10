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Официальный сайт британской королевской семьи разместил сообщение о смерти 90-летней королевы Елизаветы II. Вскоре публикация была удалена, однако, пользователи Сети успели сохранить скриншоты.

Руководство портала отказалось как-либо комментировать удаленный пост. Некоторые пользователи уже предположили, что отсутствие опровержения говорит о трагедии в семье монархов, которую временно решили утаить от публики.

Ранее сразу в нескольких британских СМИ появлялись сообщения о слабом здоровье королевы. По данным журналистов, из-за плохого самочувствия и кашля Елизавета II впервые пропустила рождественское богослужение. Однако не исключается, что публикация о смерти стала результатом взлома сайта.

Источник: tvzvezda.ru

Фото: Avalon ZUMAPRESS.com / Globallookpress