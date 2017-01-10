СМИ: сайт королевской семьи разместил сообщение о смерти Елизаветы II (8)

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В мире | 10 января 2017 года, 15:43

Официальный сайт британской королевской семьи разместил сообщение о смерти 90-летней королевы Елизаветы II. Вскоре публикация была удалена, однако, пользователи Сети успели сохранить скриншоты.

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Руководство портала отказалось как-либо комментировать удаленный пост. Некоторые пользователи уже предположили, что отсутствие опровержения говорит о трагедии в семье монархов, которую временно решили утаить от публики.

Ранее сразу в нескольких британских СМИ появлялись сообщения о слабом здоровье королевы. По данным журналистов, из-за плохого самочувствия и кашля Елизавета II впервые пропустила рождественское богослужение. Однако не исключается, что публикация о смерти стала результатом взлома сайта.

Источник: tvzvezda.ru

Фото: Avalon ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Комментарии 8
вова 10 часов назад
Неужели снова...ОН..
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Байба 9 часов назад
Лично. И фоткал тоже
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Aleksandr Bondarev 8 часов назад
взломали сайт
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