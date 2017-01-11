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В Швеции фармацевтическая компания запустила необычную рекламную акцию, направленную против курения табака. В центре Стокгольма установили билборд, способный кашлять от сигаретного дыма. "Живой" рекламный щит не оставил курильщиков равнодушными, заставив смеяться, оглядываться и подпрыгивать от неожиданности.

Антитабачную кампанию проводит аптечная сеть "Сердце" (Apotek Hjärtat), сообщает шведский журнал Resumé. Созданный в рамках акции рекламный щит оснащен детектором дыма.

Когда кто-то курит возле такого билборда, мужчина на видеоэкране начинает кашлять. Затем на щите появляется изображение различных лекарственных препаратов, которые могут помочь курящему человеку бросить дурную привычку.

По словам директора по маркетингу аптечной сети Фредрика Кулберга, таким образом компания хотела показать, что желающим бросить курить можно помочь.

Один из кашляющих рекламных щитов был установлен рядом с отелем Stockholm Рlaza в центре шведской столицы, сообщает The Daily Mail. На канале аптечной сети "Сердце" в YouTube появился ролик, демонстрирующий реакцию прохожих на билборд, способный распознавать сигаретный дым. Некоторые курильщики смотрели на рекламный щит с недоумением, кто-то слегка подпрыгивал от удивления или смеялся.

В рекламном ролике мужчина с билборда, кашляющий от сигаретного дыма, обращается к зрителям со словами: "Мы - шведская аптека "Сердце". Наша миссия - помочь вам прожить более длинную и здоровую жизнь". "Вот почему я здесь, чтобы помочь вам обрести новые, более здоровые привычки как раз в период Нового года", - объясняет герой рекламы.

Ранее шведская сеть аптек "Сердце" уже заявляла о себе при помощи "одушевленной" рекламы. В 2014 году компания разместила в метро билборд, рекламирующий средства для ухода за волосами. На экране была изображена девушка, чьи волосы начинали развеваться от порыва ветра всякий раз во время прибытия поезда.

Идеей с "живыми" билбордами воспользовались также в Германии. Летом 2016 года немецкий фармацевтический бренд Boehringer Ingelheim разместил вблизи транспортных узлов и в других местах скопления людей рекламные щиты, на которых появлялась надпись "Будьте здоровы", если проходящий мимо человек чихал или кашлял. Билборду со встроенным датчиком звука дали название Cold Detector ("Детектор простуды").