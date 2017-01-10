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В Высшем суде Королевства Норвегия обсуждается апелляция властей государства на решение смягчить условия содержания Андерса Брейвика, пишет портал ekhoplanet.ru. В данный момент он содержится согласно нового порядка, где ему предоставляются дополнительные удобства.

Андерс Брейвик в 2011 году убил 77 человек. С текущего момента ему были улучшены условия содержания, но негативный общественный резонанс заставил рассмотреть дело повторно. Три дня в апелляционном суде будут рассматривать возможные нарушения прав осужденного.

Сегодня Андерс Брейвик сидит в трехкомнатной камере с общей площадью в 30 квадратных метров. У него есть компьютер без интернета, телевизор игровая консоль. Также ему доступна пресса, книги и спортивный инвентарь. В апреле заключенным был выигран суд. Тогда у него были претензии на холодный кофе, невкусную пищу и старые видеоигры.

Как заявляет адвокат Брейвика – его подопечный недоволен отсутствием общественных связей. Результатом становится нестабильное состояние заключенного. Долгая изоляция может принести ему вред. Как заявляется – Брейвику нужны контакты с другими заключенными. Это должно улучшить процесс социализации.

Регулярное ослабление условий содержания преступника вызывает шквал возмущения в стране. На одном из норвежских сайтов петиция с требованием ужесточения условий набрала более 500 тыс. подписей. Брейвик также неоднократно обвинял власти Королевства в нарушении Конституции.

Главным обвинением от заключенного к властям является то, что нарушается Европейская конвенция по правам заключенного, так как переписка Брейвика читается.

По заверениям прокурора, Андерс Брейвик изолирован не с целью нанесения вреда его психическому состоянию. Если круг его общения будет увеличен, это может стать причиной совершения новых преступления уже сообщниками преступника.

По словам матери девочки, которая погибла от рук Брейвика, — не может быть никаких уступок для заключенного.

Суд затянется на целый месяц, так как защитники Андерса Брейвика настаивают на подробном рассмотрении каждого из пунктов апелляции. По мнению политологов, преступник будет подавать подобные жалобы до окончания срока заключения.

Это происходит из-за того, что заключенному скучно, и он будет регулярно напоминать о себе на судах. Согласно вывода различных комиссий — права заключенного не нарушены и с ним обходятся в Норвегии хорошо.

На последнем заседании суда Брейвик проделал свою привычную выходку — поприветствовал собравшихся нацистским салютом. На облетевшем интернет видео можно наблюдать, как после этого жеста Андерса без тени возмущения приветствуют судьи, и очередной процесс начинается.

Напомним, 22 июля 2011 года Брейвик организовал двойной теракт, взорвав заминированный автомобиль в правительственном квартале в Осло, а потом устроив массовый расстрел в юношеском летнем лагере на острове Утёйа. Тогда погибло 77 человек, в основном несовершеннолетних.

Источник: ekhoplanet.ru