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Вице-премьер РФ Виталий Мутко назвал призыв группы Национальных антидопинговых организаций (NADO) к лишению России права на проведение всех состязаний и участия в них продуманной атакой. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Он высказал уверенность в том, что антидопинговые организации должны заниматься своим делом, а не вмешиваться в политику.

«Но сегодня люди, которые должны анализировать мочу, начинают давить на тех людей, которые принимают политические решения», — сказал Мутко.

Экс-министр спорта РФ подчеркнул, что во второй части доклада комиссии Макларена не приводится оснований для ведения новых санкций против российского спорта.

«Есть общий тренд, что русский виноваты. Мы нужны всем неконкурентоспособные. Могу сказать, что мы делали, и будем делать все для защиты наших спортсменов»,— сообщил Мутко.

Он также добавил, что Россия намерена обратиться в судебные инстанции, поскольку «в спортивном арбитраже добиваться правды бесполезно».

Напомним, 10 декабря NADO 19 стран призвали отстранить российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях и лишить РФ права на проведение всех состязаний «пока спорт и антидопинговая система в России не станет отвечать требованиям WADA».