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Группировка «Исламское государство» и радикальная террористическая организация Афганистана «Талибан» объявили друг другу джихад, или «священную войну». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на радио Mashaal.

По данным радиостанции, об этом сообщил глава управления полиции провинции Гельменд на юге Афганистана Наби Джана Муллахейла. Он заявил, что полиция получила документы, в которых говорится об объявлении джихада группировками.

При этом в августе прошлого года в Госдепе США заявили, что эти группировки «сближаются», заключив негласное перемирие, хотя с 2014 года между ними происходили вооруженные конфликты.

«Исламское государство» и «Талибан» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.