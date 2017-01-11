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Королевский суд Снэрсбрука в Лондоне вынес приговор 32-летнему артисту Кортни Хатчинсону, который признан виновным в похищении молодой женщины. Потерпевшая подверглась изнасилованиям и пыткам, которые длились трое суток, пишет The Evening Standard.

По решению суда рэпер Кортни Хатчинсон, известный под сценическим псевдонимом DVS, проведет за решеткой 23 года. Его имя также внесут в список сексуальных преступников на пожизненный срок, передает BBC.

Как следует из материалов уголовного дела, от рук Хатчинсона пострадала его 20-летняя знакомая. 5 февраля 2016 года рэпер насильно привез ее к себе домой. Преступник прижигал пленницу раскаленным утюгом, а также зверски избил ее, в том числе ножками от стула. У потерпевшей диагностировали около 40 различных травм, в том числе перелом глазницы и носа, вывих плеча и колото-резаную рану руки.

В течение трех дней девушка находилась во власти рэпера. Артист таскал ее за волосы по всей квартире, порол потерпевшую проводом от телефонной зарядки, а также наносил ей удары по лицу и в область шеи. Хатчинсон также угрожал пленнице убийством и заставил ее принять душ горячей водой. После нескольких изнасилований девушке удалось выбежать голой на улицу. Хатчинсон пытался ее преследовать, но потерпевшая обратилась за помощью к прохожему.

Тогда рэпер заявил, что пострадавшая является его женой и попросил, чтобы свидетель не вмешивался в семейную ссору. Однако очевидец вызвал полицию. 10 февраля 2016 года подозреваемый был арестован, а потом привлечен к суду.

"Я хочу похвалить потерпевшую за храбрость и решимость свидетельствовать в суде во время этого мучительного для нее разбирательства", - сказал следователь полиции Ньюэма Джими Теле.

Благодаря девушке удалось отправить в тюрьму опасного преступника.

Джими Теле попросил женщин, пострадавших от рук садистов и насильников, последовать примеру потерпевшей и сообщить о совершенных преступлениях полицейским.

Известно, что пострадавшая девушка познакомилась с Хатчинсоном, когда ей было 17 лет.

Пресса также отмечает, что преступные деяния рэпера DVS напоминают сюжет фильма "Предназначение" (The Intent), который вышел на экраны в прошлом году. Эта картина рассказывает о жизни гангстеров. Их сыграли артисты, исполняющие композиции в стиле рэп и грайм (например, Крепт и Конан, а также DVS).

В одной из сцен фильма персонаж, которого играет Хатчинсон, пытает жертву раскаленным металлом. Эту же пытку рэпер применил уже в реальной жизни несколько месяцев спустя. После этого режиссеры кинокартины принесли извинения жертве и осудили преступление своего актера. Однако фильм "Предназначение" по-прежнему доступен зрителям в интернете в исходной версии.