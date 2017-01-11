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Британское издание Express считает, что новость о смерти королевы Елизаветы II могли опубликовать российские хакеры, сообщают Рамблер/новости.

Издание отмечает, что фейковые новости появились в российских СМИ.

Накануне появилась информация, что на официальном сайте королевской семьи Великобритании опубликовано сообщение о смерти королевы Елизаветы II. Как говорилось в тексте публикации, монаршая особа скончалась во сне утром 10 января в своей резиденции.

Скриншот с записью быстро разошелся по социальным сетям. Однако вскоре сообщение было удалено с сайта. Пользователи утверждают, что тот факт, что до сих пор не поступило опровержение, говорит о том, что в королевской семье решили не сообщать о кончине 90-летней королевы. Причиной умолчания может быть необходимость выполнить ряд формальных процедур.