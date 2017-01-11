Британское издание обвинило в "смерти" Елизаветы II россиян (5)

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В мире | 11 января 2017 года, 15:54

Британское издание Express считает, что новость о смерти королевы Елизаветы II могли опубликовать российские хакеры, сообщают Рамблер/новости.

Издание отмечает, что фейковые новости появились в российских СМИ.

Накануне появилась информация, что на официальном сайте королевской семьи Великобритании опубликовано сообщение о смерти королевы Елизаветы II. Как говорилось в тексте публикации, монаршая особа скончалась во сне утром 10 января в своей резиденции.

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Скриншот с записью быстро разошелся по социальным сетям. Однако вскоре сообщение было удалено с сайта. Пользователи утверждают, что тот факт, что до сих пор не поступило опровержение, говорит о том, что в королевской семье решили не сообщать о кончине 90-летней королевы. Причиной умолчания может быть необходимость выполнить ряд формальных процедур.

Источник: news.rambler.ru
Комментарии 5
:) Они 7 часов назад
а то кто же?
И солнце за горизонт вечерами тоже россияне уводят.
Ну и тучи руками не разводят.
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Лёлик 7 часов назад
И место на кладбище для воблы , тоже россияне ???
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Но почему именно российские хакеры? 7 часов назад
Что, больше компов ни у кого нет?
А может, сама бабуля на своей странице прикололась? настрочила, да засклерозила? Вон и Вайра, подружка её, тоже на тот свет собирается, адрес могилы сообщила.
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