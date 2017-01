В мире |

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его противники распространяют фальшивые новости, чтобы принизить значение его победы. «Я с легкостью выиграл выборы, что подтвердило наличие великого "движения", а жуликоватые оппоненты пытаются принизить значение нашей победы при помощи фальшивых новостей»,— написал господин Трамп в Twitter.

Он заявил, что считает доклад о компромате, якобы собранном на него Россией, проплаченным его оппонентами. «Россия только что заявила, что неподтвержденный доклад, проплаченный политическими оппонентами, "полностью сфабрикован, абсолютная чепуха"»,— написал Дональд Трамп ранее. Избранный президент США еще раз заявил, что Россия никогда не пыталась влиять на него: «никаких сделок, никаких долгов, ничего».

I win an election easily, a great "movement" is verified, and crooked opponents try to belittle our victory with FAKE NEWS. A sorry state!