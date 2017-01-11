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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его противники распространяют фальшивые новости, чтобы принизить значение его победы. «Я с легкостью выиграл выборы, что подтвердило наличие великого "движения", а жуликоватые оппоненты пытаются принизить значение нашей победы при помощи фальшивых новостей»,— написал господин Трамп в Twitter.

Он заявил, что считает доклад о компромате, якобы собранном на него Россией, проплаченным его оппонентами. «Россия только что заявила, что неподтвержденный доклад, проплаченный политическими оппонентами, "полностью сфабрикован, абсолютная чепуха"»,— написал Дональд Трамп ранее. Избранный президент США еще раз заявил, что Россия никогда не пыталась влиять на него: «никаких сделок, никаких долгов, ничего».

FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

I win an election easily, a great "movement" is verified, and crooked opponents try to belittle our victory with FAKE NEWS. A sorry state! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Председатель Национального комитета Республиканской партии Райнс Прибус в интервью NBC назвал доклад «полной чушью». По словам господина Прибуса, его подготовил ушедший в отставку агент, который «играл в Яна Флемминга (автора романов о Джеймсе Бонде.— “Ъ”) и хотел написать художественное произведение».

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет никакого компромата на избранного президента США Дональда Трампа и его бывшего соперника на выборах Хиллари Клинтон.

«Это очевидная попытка навредить нашим двусторонним отношениям. Фабрикация вот таких "уток"... ну, скажем так, вот качество предыдущего… открытой части предыдущего доклада и вот этой "утки"»,— ответил господин Песков на вопрос «Ъ FM».

Ранее американские СМИ со ссылкой на якобы засекреченные документы сообщили о возможном наличии у российских спецслужб компромата на господина Трампа. Через некоторое время СМИ рассказали, что доклад является фальшивкой. Дональд Трамп также отреагировал на публикации СМИ, написав в Twitter, что «сфабрикованные новости — это политическая охота на ведьм!»

Напомним, что члены демократического меньшинства в Конгрессе США, обвинив Россию во вмешательстве в выборы в США, призвали создать независимую комиссию для расследования. В качестве модели демократы предложили взять комиссию, расследовавшую теракты 11 сентября 2001 года. А 6 января была обнародована часть доклада разведки США, в котором ЦРУ, ФБР и АНБ заявили, что президент России Владимир Путин якобы отдал приказ о запуске «кампании влияния» на президентские выборы в США.

Источник: kommersant.ru