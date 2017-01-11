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Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия выступила агрессором в отношении Украины, «захватив» Крым, сообщает C-SPAN. Об этом он заявил на слушаниях по утверждению его кандидатуры в комитете сената по международным отношениям.

Один из сенаторов спросил потенциального госсекретаря, признает ли он право России на спорный полуостров. «Нет, сэр, они захватили территорию, которая им не принадлежала», — ответил Тиллерсон.

Он пояснил, что в 2014 году выступил бы за сильный ответ Москве.

«Руководство России поняло бы этот сильный ответ: Крым вы взяли, но на этом пора заканчивать», — пояснил он.

Тиллерсон также отметил, что, по его мнению, главная цель внешней политики России — вернуть себе значительную роль на мировой арене, и поэтому шаги Москвы весьма предсказуемы и с ней можно вести переговоры.

.@MarcoRubio: Is Vladimir Putin a war criminal?

Tillerson: I would not use that term.

Rubio: Well let me describe the situation in Aleppo... pic.twitter.com/st48zMFH8f — CSPAN (@cspan) January 11, 2017

В то же время, по словам Тиллерсона, союзники США в НАТО правы в том, что обеспокоены такой угрозой. При этом он подчеркнул, что отсутствие лидерства со стороны Вашингтона стало причиной того, что Россия стала поступать так.

«Мы отправляли слабые или смешанные сигналы тревоги, которые превратились в зеленые огни», — пояснил Тиллерсон.

Rex #Tillerson on #Russia: "We sent weak or mixed signals with red lines that turned in to green lights." pic.twitter.com/81ErhR5z28 — CSPAN (@cspan) January 11, 2017

Ранее Тиллерсон упрекнул Москву в том, что она игнорирует интересы США в попытках завоевать уважение всего мира.

Как напоминает Lenta.ru, Тиллерсон, награжденный российским орденом Дружбы, известен активной работой с компанией «Роснефть» — по некоторым данным, его прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным способствовали заключению договоров о реализации ряда крупных проектов (в частности, бурения на российском арктическом шельфе). Ранее Тиллерсон не считал санкции против Москвы эффективным инструментом и выступал за снижение роли ограничительных мер.