Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия выступила агрессором в отношении Украины, «захватив» Крым, сообщает C-SPAN. Об этом он заявил на слушаниях по утверждению его кандидатуры в комитете сената по международным отношениям.

Один из сенаторов спросил потенциального госсекретаря, признает ли он право России на спорный полуостров. «Нет, сэр, они захватили территорию, которая им не принадлежала», — ответил Тиллерсон.

Он пояснил, что в 2014 году выступил бы за сильный ответ Москве.

«Руководство России поняло бы этот сильный ответ: Крым вы взяли, но на этом пора заканчивать», — пояснил он.

Тиллерсон также отметил, что, по его мнению, главная цель внешней политики России — вернуть себе значительную роль на мировой арене, и поэтому шаги Москвы весьма предсказуемы и с ней можно вести переговоры.

.@MarcoRubio: Is Vladimir Putin a war criminal?

Tillerson: I would not use that term.

Rubio: Well let me describe the situation in Aleppo... pic.twitter.com/st48zMFH8f