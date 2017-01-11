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Избранный президент США Дональд Трамп считает, что хорошее отношение со стороны российского лидера Владимира Путина может пойти на пользу отношениям двух стран. Об этом сам Трамп заявил в ходе пресс-конференции, запись которой доступна на YouTube.

«Если Путин любит Дональда Трампа, я считаю это активом, а не негативным фактором», — пояснил он. Трамп рассказал, что две страны могут, например, вместе бороться с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ).

Республиканец добавил, что, если отношения между двумя лидерами испортятся, он будет гораздо жестче относится к Путину, нежели демократ Хиллари Клинтон, его оппонент во время президентских выборов.

Добавим, ранее Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия выступила агрессором в отношении Украины, «захватив» Крым, сообщает C-SPAN. Об этом он заявил на слушаниях по утверждению его кандидатуры в комитете сената по международным отношениям.

Один из сенаторов спросил потенциального госсекретаря, признает ли он право России на спорный полуостров. «Нет, сэр, они захватили территорию, которая им не принадлежала», — ответил Тиллерсон.

Он пояснил, что в 2014 году выступил бы за сильный ответ Москве.

«Руководство России поняло бы этот сильный ответ: Крым вы взяли, но на этом пора заканчивать», — пояснил он.

Тиллерсон также отметил, что, по его мнению, главная цель внешней политики России — вернуть себе значительную роль на мировой арене, и поэтому шаги Москвы весьма предсказуемы и с ней можно вести переговоры.