Британский боксер-тяжеловес, бывший чемпион мира по версиям WBO и WBA Тайсон Фьюри, ранее называвший себя Цыганским королем, придумал себе новое прозвище. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я больше не цыган. Отныне называйте меня Горга Тайс. 2017 год — это новый этап. Я просто чувствую, что я не цыган, я не исповедую верований, присущих цыганской культуре. Мне понравилось жить не как цыган. Такая жизнь намного проще, и я наслаждаюсь ею», — написал Фьюри.

I am no longer being a gypsy. from now on call me Gorga Tys, 2017 new beginning.