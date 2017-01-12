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Антон Богданов, сыгравший одного из главных героев в сериале «Реальные пацаны», заявил, что попал в ДТП во время отдыха в Таиланде. Соответствующий пост он разместил в своем Instagram в четверг, 12 января.

На фотографии актер стоит рядом с мотоциклом на костылях с перебинтованными ногой и рукой. В комментариях к посту Богданов написал, что в аварии виноват местный житель, вовремя не включивший поворотник.

Харизма харизма харизма....тебя так манит харизма)))))) A photo posted by Антон Богданов (@antonbogdanov) on Jan 11, 2017 at 7:39pm PST

32-летний Богданов также известен по фильмам «Джентльмены, удачи!», «Елки 3» и «Елки 1914».

«Реальные пацаны» — российский телесериал о жизни депутата Коляна и его друзей — Антохи и Вована. Комедия официально признана культурным достоянием Пермского края.

В ноябре 2016-го Владимир Селиванов, исполнивший в «Реальных пацанах» роль Вована, анонсировал выпуск музыкального альбома.