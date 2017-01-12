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Комитет Европарламента (ЕП) по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам одобрил отмену визового режима для граждан Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.

За соглашение проголосовали 42 члена парламентского комитета, против — 2.

Предварительная договоренность между ЕП и Советом ЕС была достигнута в начале декабря 2016 года.

Однако Совет ЕС обговорил возможность приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого потока с их территории мигрантов и беженцев водно или несколько стран-членов ЕС.

Докладчица ЕП по данному вопросу Мария Габриэль на письменный запрос агентства о дате отмены визового режима не ответила.

Однако ранее СМИ сообщали, что этого события следует ожидать весной 2017 года.