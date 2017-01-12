Победительницу конкурса красоты в Италии облили кислотой (16)

фото

В мире | 12 января 2017 года, 14:13

В итальянском Римини 28-летняя Джессика Нотаро, победившая в конкурсе красоты региона Эмилия-Романья и ставшая финалисткой «Мисс-Италия 2007», попала в больницу с тяжелыми ожогами лица и тела. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Сorriere della sera.

фото

По данным издания, во вторник, 10 января, на девушку напал бывший любовник, 29-летний уроженец Кабо-Верде.

Молодой человек поджидал Джессику Нотаро возле ее дома, окликнул ее по имени и, когда она обернулась, выплеснул «целую бутылку» кислоты ей в лицо и скрылся.

фото

В результате пострадали глаза девушки, лоб, щеки и шея. Ее раны врачи называют «серьезными и глубокими». Пока они смогли ответить, понадобится ли Нотаро пластическая операция для восстановления кожи. Степень повреждения кожного покрова окончательно станет понятна через несколько дней.

фото

Издание уточняет, что нападавший был арестован 11 января при попытке покинуть Римини. Отмечается, что Джессика Нотаро рассталась с ними в августе прошлого года после двух лет отношений, «устав от сцен ревности и проявлений насилия».

фото

фото: соцсети

Источник: news.rambler.ru
Комментарии 16
Viktorija Vikulja3 часа назад
Жаль девушку.А черножопые пусть не обижаются,но в большинстве своем они агрессивные дикари.
2
Ответить
Епцик2 часа назад
Не смешите. Вы явно с ними не общались. Как моряк, повидавший немало южных и африканских портов могу убежденно заявить - черножопые в массе своей ментально так и остались висеть на пальмах, это тупые, ленивые, жадные твари. Сам ниразу не был ксенофобом, но глядя на порторвых ублюдков - стал. куда ни приедь в жаркую страну - везде одно и тоже - коррупция, взяточничество, подлости, нежелание делать вообще нихуя, сигареты и печеньки им блеать подавай ))). Можно даже просто в воду с корабля швырять, как крысам - поднимут.
1
Ответить
Elvis Judin4 часа назад
Не пойти ли вам нахуй, Елена?
7
Ответить