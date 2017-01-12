В мире |

В итальянском Римини 28-летняя Джессика Нотаро, победившая в конкурсе красоты региона Эмилия-Романья и ставшая финалисткой «Мисс-Италия 2007», попала в больницу с тяжелыми ожогами лица и тела. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Сorriere della sera.

По данным издания, во вторник, 10 января, на девушку напал бывший любовник, 29-летний уроженец Кабо-Верде.

Молодой человек поджидал Джессику Нотаро возле ее дома, окликнул ее по имени и, когда она обернулась, выплеснул «целую бутылку» кислоты ей в лицо и скрылся.

В результате пострадали глаза девушки, лоб, щеки и шея. Ее раны врачи называют «серьезными и глубокими». Пока они смогли ответить, понадобится ли Нотаро пластическая операция для восстановления кожи. Степень повреждения кожного покрова окончательно станет понятна через несколько дней.

Издание уточняет, что нападавший был арестован 11 января при попытке покинуть Римини. Отмечается, что Джессика Нотаро рассталась с ними в августе прошлого года после двух лет отношений, «устав от сцен ревности и проявлений насилия».

фото: соцсети