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Перед смертью девочка объяснила, почему решилась на отчаянный поступок: она подвергалась сексуальному насилию в семье.

12-летняя Кейтелин Дэвис из штата Джорджия 30 декабря совершила самоубийство во дворе своего дома, одновременно она вела прямую трансляцию в Facebook. Об этом сообщили американские СМИ.

Сообщается также, что полиция оперативно выехала к дому Дэвис, чтобы спасти девочку. Подростка доставили в отделение неотложной помощи медицинского центра, где врачи констатировали смерть Кейтелин.