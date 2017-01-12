В США девочка совершила самоубийство во время прямой трансляции на Facebook
В мире | 12 января 2017 года, 17:06
Перед смертью девочка объяснила, почему решилась на отчаянный поступок: она подвергалась сексуальному насилию в семье.
12-летняя Кейтелин Дэвис из штата Джорджия 30 декабря совершила самоубийство во дворе своего дома, одновременно она вела прямую трансляцию в Facebook. Об этом сообщили американские СМИ.
Сообщается также, что полиция оперативно выехала к дому Дэвис, чтобы спасти девочку. Подростка доставили в отделение неотложной помощи медицинского центра, где врачи констатировали смерть Кейтелин.
Источник: Life.ru