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Офис первой леди в администрации США переименуют в управление первой семьи. Об этом сообщает Fox News.

Главную роль в этой структуре будут играть две женщины, наиболее близкие избранному президенту США Дональду Трампу: его супруга Мелания и дочь Иванка.

Подобное решение, как утвеждает Fox News, может быть связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, Мелания временно отказалась от переезда в Вашингтон из Нью-Йорка, чтобы дать возможность спокойно закончить учебный год 10-летнему сыну Бэррону. Кроме того, первая леди испытывает дискомфорт от участия в политической жизни.

Во-вторых, появление нового управления открывает дополнительные возможности для Иванки, которая принимала активное участие в предвыборной кампании отца. Сейчас она хочет сосредоточиться на защите прав женщин-предпринимателей и других социально значимых проектах.

Трамп победил на президентских выборах 8 ноября 2016 года, его инаугурация пройдет 20 января в Вашингтоне.