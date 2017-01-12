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Компания Apple планирует расширять свой бизнес за счет собственных сериалов и телевизионных программ. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на инсайдеров.

Согласно источнику, технологический гигант ведет переговоры с ведущими продюсерами и покупает права на ТВ-шоу. Кроме того, проводятся встречи с опытными маркетологами, способными продвигать собственный контент Apple. Таким образом, компания сможет конкурировать с Netflix и Amazon Prime Video.

Ранее стало известно, что основатель PayPal подтвердил конец эпохи Apple.