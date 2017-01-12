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Американский сенатор Джон Маккейн исключил сотрудничество США с Россией по любым вопросам, в том числе в борьбе с террористами группировки «Исламское государство». Об этом он сказал во вступительном слове в ходе процедуры утверждения потенциального министра обороны Джеймса Мэттиса, прямая трансляция доступна на сайте Politico.

По словам сенатора, интерес президента Владимира Путина состоит в усилении России и ослаблении США, и потому взаимодействие с Москвой исключено. Маккейн уточнил, что три предыдущих президента США — Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон — пытались восстановить отношения с Россией, но потерпели крах по вине Москвы.

Избранный президент США Дональд Трамп 11 января во время пресс-конференции заявил, что не планирует перезагрузку отношения с Москвой. Он добавил, что, если отношения между двумя лидерами испортятся, он будет гораздо жестче относиться к Путину, нежели демократ Хиллари Клинтон, его оппонент во время президентских выборов.

По словам самого Путина, проблемы в отношениях между двумя странами создаются в том числе заявлениями Вашингтона об исключительности. «(...) Это совершенно избыточно, и это создает определенные проблемы во взаимоотношениях, и не только с Россией, как мне представляется», — говорил российский лидер во время визита в Японию.

В 2009 году Клинтон, которая тогда была госсекретарем, в ознаменование восстановления отношений с Россией подарила главе МИД России Сергею Лаврову сувенир в виде кнопки, на которой латинскими буквами было написано Peregruzka.