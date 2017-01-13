В Польшу прибывают солдаты США для сдерживания "агрессии России" (4)

Американские солдаты, которые брошены на усиление восточного фланга НАТО в целях сдерживания возможной российской агрессии, в четверг пересекли границу Польши и Германии, сообщает Польское радио.

Американские военные пересекли западную границу Польши в районе Ольшины, а затем направились на базу в Жагане, где будет находиться основное место дислокации контингента.

фото

В мире | 13 января 2017 года, 07:16

Официальная церемония встречи намечена на субботу, 14 января, в Жагане. К американским военнослужащим обратятся премьер-министр Польши Беата Шидло и министр обороны Польши Антоний Мацеревич.

Танковая бригада США в Польше и других странах региона будет размещаться на принципах ротации в рамках операции "Atlantic Resolve".

фото

В Польше будут находиться около 3500 солдат и более 1000 единиц военной техники, в том числе танки "Abrams", боевые машины "Bradley" и самоходные гаубицы "Paladin".

фото

Комментарии 4
Крик3 часа назад
Интересно, на какой территории в случае большого "пука", будет возведён огромный курган-могильник??
Ответить
Well3 часа назад
для сдерживания "агрессии России" ---------------------------------------------------------------------
Почему пиндосы и их пособники уверены в том, что народ быдло и поверит во всё, что им кинут? Потому что мы действительно полные бараны?
Ответить
Вот это оккупация Европы!3 часа назад
С Запада Штаты, с Востока Ислам...!
А насчёт сдерживания России? Ну, нужна же хоть какая-то причина! Хоть основание бухгалтерии для списания военных расходов.
1
Ответить