В Польшу прибывают солдаты США для сдерживания "агрессии России" (4)
Американские солдаты, которые брошены на усиление восточного фланга НАТО в целях сдерживания возможной российской агрессии, в четверг пересекли границу Польши и Германии, сообщает Польское радио.
Американские военные пересекли западную границу Польши в районе Ольшины, а затем направились на базу в Жагане, где будет находиться основное место дислокации контингента.
Официальная церемония встречи намечена на субботу, 14 января, в Жагане. К американским военнослужащим обратятся премьер-министр Польши Беата Шидло и министр обороны Польши Антоний Мацеревич.
Танковая бригада США в Польше и других странах региона будет размещаться на принципах ротации в рамках операции "Atlantic Resolve".
В Польше будут находиться около 3500 солдат и более 1000 единиц военной техники, в том числе танки "Abrams", боевые машины "Bradley" и самоходные гаубицы "Paladin".
Почему пиндосы и их пособники уверены в том, что народ быдло и поверит во всё, что им кинут? Потому что мы действительно полные бараны?
А насчёт сдерживания России? Ну, нужна же хоть какая-то причина! Хоть основание бухгалтерии для списания военных расходов.