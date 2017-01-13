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Руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Глинка, была опознана по ДНК- экспертизе среди жертв крушения Ту-154, передает ТАСС.

Источник, близкий к семье погибшей, сообщил, что Глинка будет похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

«Предварительно похороны состоятся 16 января, в понедельник», — сказал источник.

Ранее в Екатеринбурге на здании хосписа появился портрет Доктора Лизы.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился утром 25 декабря в Черном море, через несколько минут после вылета из Сочи. Он выполнял рейс в Сирию, на борту были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, а также директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Все 92 человека, находившихся на борту, погибли.