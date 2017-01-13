Собака Обамы укусила за лицо гостью Белого дома (6)

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В мире | 13 января 2017 года, 07:20

Принадлежащая семье президента США Барака Обамы собака укусила девушку, которая пришла в гости в резиденцию главы государства. Об этом сообщает портал TMZ.

По данным издания, инцидент произошел в понедельник, 9 января. 18-летняя подруга семьи приехала в Белый дом. Девушка подошла к собаке по кличке Санни и попыталась поцеловать, но та укусила ее в лицо. На опубликованной фотографии под правым глазом видна кровоточащая рана.

Врач, обслуживающий президентскую семью, осмотрел пострадавшую и принял решение наложить швы.

Как отмечается, такое поведение обычно не характерно для португальских водяных собак, к которым принадлежит президентский питомец.

Всего у семьи главы государства двое домашних животных этой породы. Помимо четырехлетней Санни, в Белом доме живет восьмилетний Бо.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 6
НАДЕЖДА4 часа назад
Как отмечается, такое поведение обычно не характерно для португальских водяных собак, к которым принадлежит президентский питомец.
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Данная порода отличается высоким интеллектом и очень чувствительна к состоянию и настроению своего хозяина, она буквально подстраивается под его характер. :)
Учитывая нынешнюю беду-печальку Обамы от потери власти, а также его повышенную агрессивность и кусачесть по отношению ко всему миру, нет ничего удивительного в том, что себя точно также повёл и его питомец. :)
3
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Dima Mixailovic4 часа назад
Какой хозяин такая собака ,лечить от бешенства обоих
3
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Erika Laitane3 часа назад
Нечего чужому человеку к собаке в морду лезть. Ей то поровну Белый то дом или Фиолетовый. Она свое личное пространство защищает.
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