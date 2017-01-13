Умерла экс-солистка группы "Лицей" (5)

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В мире | 13 января 2017 года, 12:04

Певец Прохор Шаляпин на своей странице в Instagram сообщил о внезапной смерти экс-солистки группы «Лицей» Жанны Роштаковой.

«В понедельник мне позвонила друг моей юности Жанна Роштакова, которая переехала во Владивосток несколько лет тому назад и решила вернуться обратно в Москву на ПМЖ. Как же я этому обрадовался, мы всегда были "на одной волне". Через несколько часов после нашего разговора Жанны не стало. Трагедия настигла дома, неожиданно. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды», — написал певец.

В понедельник мне позвонила друг моей юности - Жанна Роштакова @roshtakovazhanna , которая переехала во Владивосток несколько лет тому назад и решила вернуться обратно в Москву на ПМЖ. Как же я этому обрадовался , как ребёнок . Говорю, мол, сразу встретимся , пойдем туда, сюда ... Расписали планы в понедельник 9 января.. Мы дружили с 1999 года , с той самой "Утренней звезды" , в которой Жанна тоже участвовала и где мы познакомились.. Мы всегда были "на одной волне" . Жанна невероятной души человек, талантливая певица, яркая, красивая девушка.. Несколько часов назад мне сообщили, что Жанны не стало. Через несколько часов после нашего разговора.. В 33 года... Трагедия настигла дома, неожиданно.. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды.. Люди, цените жизнь и близких. Жанна, ты навсегда в моём сердце.. #жаннароштакова #RIP #люблю #будупомнить

A photo posted by Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) on

По предварительным данным, смерть 33-летней певицы могла наступить в результате падения на голову полки в момент принятия ванны.

Как сообщает «Российская газета», Роштакова была дома одна, ее тело обнаружили через сутки.

Фото: скриншот Youtube

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 5
Natālija Kupreviča3 часа назад
Ужас!
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Artjom Volkov22 минуты назад
Полка спайсухи может?
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Лариса Гребенщикова1 час назад
да...нелепая смерть.(
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