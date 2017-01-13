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Правительство России в своей работе должно исходить из того, что западные санкции против страны и введенное ею в ответ продовольственное эмбарго могут скоро прекратить свое действие, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

"Наверное, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие или контрсанкции. Во всяком случае, в моей работе, мне и министру сельского хозяйства, министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены. Даже если этого не произойдет, это будет другая для нас задача", — сказал Шувалов, выступая на дискуссии Гайдаровского форума, посвященной конкуренции.

Он отметил, что продовольственный рынок рано или поздно придется открывать. Россия в августе 2014 года ограничила импорт продуктов из стран, которые ввели против нее санкции из-за ситуации на Украине.

Эмбарго распространяется на мясо, колбасы, рыбу и морепродукты, овощи, фрукты, молочную продукцию. В июне 2015 года в ответ на продление санкций Москва пролонгировала ограничительные меры на год, а в июне прошлого года — сразу до 31 декабря 2017 года.

"Как будет развиваться политическая повестка, мы с вами увидим, сейчас придет новая администрация США, как это все будет развиваться в их диалоге — США и ЕС, как они будут говорить с нами. Вы знаете позицию нашего президента: мы готовы всегда к этому диалогу настолько, насколько к этому готовы наши партнеры", — добавил первый вице-премьер. При этом Шувалов подчеркнул, что контрсанкции изменили ситуацию на российском рынке: в розничную продажу попали продукты региональных производителей, которые не смогли бы пробиться на рынок в других условиях.

Если российские поставщики привыкнут к условиям, созданным ограничениями, это приведет к плохим последствиям, считает он.

"Нужен здоровый элемент конкуренции для того, чтобы они (российские поставщики) были сильнее", — сказал Шувалов.

Первый вице-премьер добавил, что правительство изначально обозначило президенту именно такие сроки продления эмбарго — до конца 2017 года. Это было сделано "для того, чтобы создать горизонты, но не создавать излишних ожиданий", — объяснил он.