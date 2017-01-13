Трамп: Клинтон нельзя было допускать до участия в выборах (1)

фото

В мире | 13 января 2017 года, 17:41

Избранный американский лидер Дональд Трамп считает, что экс-кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон нельзя было допускать до участия в выборах.

«Какие могут быть претензии у людей Хиллари Клинтон к ФБР? Учитывая информацию, которой они обладали, её вообще нельзя было допускать до участия в гонке — она чертовски виновна», — написал Трамп в своём Twitter.

По мнению республиканца, в ФБР «слишком хорошо» обошлись с Клинтон.

Кроме того, Трамп предположил, что экс-госсекретарь США проиграла выборы, поскольку проводила кампанию не в тех штатах. Также он отметил, что она вела её «без энтузиазма».

Источник: Russia Today
Комментарии 1
ПЛ1 час назад
Всё правильно Трамп ! В пансионат дряхлую не адекватную старуху !
Ответить