Избранный американский лидер Дональд Трамп считает, что экс-кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон нельзя было допускать до участия в выборах.

«Какие могут быть претензии у людей Хиллари Клинтон к ФБР? Учитывая информацию, которой они обладали, её вообще нельзя было допускать до участия в гонке — она чертовски виновна», — написал Трамп в своём Twitter.

What are Hillary Clinton's people complaining about with respect to the F.B.I. Based on the information they had she should never.....

По мнению республиканца, в ФБР «слишком хорошо» обошлись с Клинтон.

Кроме того, Трамп предположил, что экс-госсекретарь США проиграла выборы, поскольку проводила кампанию не в тех штатах. Также он отметил, что она вела её «без энтузиазма».

have been allowed to run - guilty as hell. They were VERY nice to her. She lost because she campaigned in the wrong states - no enthusiasm!