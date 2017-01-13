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2017 год бросает вызов всем прогнозам, пишет швейцарская газета Le Temps. По причине его непредсказуемости угрозы, которые он в себе таит, становятся еще ужаснее, отмечает журналист Мари-Элен Миотон.

"Чтобы их предотвратить, первый шаг - просто их назвать и признать их природу. Каковы же они?" - задается вопросом автор статьи.

Прекратить вмешиваться без разбора

"Следовало бы начать с того, чтобы прекратить вмешиваться без разбора в регион Ближнего Востока, не решая ни малейшей из его проблем, но разжигая там упорную вражду. Состояние упадка в Ираке и в Ливии - явный пример того, как убийственная военная логика заняла место дипломатической игры", - говорится в статье.

"Сегодня притязания отдельных государств навязывать свою точку зрения на будущее Башара Асада в Сирии под предлогом того, что он диктатор, являются как контрпродуктивными, так и противоречивыми, поскольку те же государства являются большими друзьями Реджепа Тайипа Эрдогана, который не уступает ему ни в чем", - считает автор.

Безответственная иммиграционная политика

"Невозможно больше продолжать сегодняшнюю политику в области иммиграции. Она доказала, что было вполне предсказуемо, свою безответственность во всех отношениях", - утверждает журналистка.

"Неправильно стремиться снова принимать с распростертыми объятиями экономических иммигрантов для активизации работы немецких заводов, а полгода спустя хлопать дверью перед их носом. Неподобающе применять ко всем прибывшим статус беженца, тем самым злоупотребляя незыблемым гуманитарным принципом, предназначенным только для тех людей, которые находятся в реальной опасности", - пишет Миотон.

Сильное раздражение местного населения

"Нельзя игнорировать небольшое число сирийцев в потоке иммигрантов в 2016 году. Быть настолько ослепленными, чтобы не замечать, что к нашим границам хлынули в основном молодые мужчины, а не семьи с женщинами и детьми, которых надо защищать. Нельзя отрицать, что из-за неконтролируемости потока просачиваются также опасные радикальные элементы. Нельзя до такой степени пренебрегать гневом, сильным раздражением, отчаянием местного населения, затопленного глубоко чуждыми нравами и обычаями", - продолжает Миотон.

Будущее Евросоюза

"Будущее Евросоюза, пребывающего в терзаниях, - тематика менее драматическая, но несущая в себе немало угроз. Каким будет выбор при урегулировании проблем с "Брекзитом", перед лицом Италии, готовой к отказу от евро? Перед лицом явной разбалансированности европейских социальных институтов, которые стремятся брать на себя решение общих задач, не имея на то ни легитимности, ни общих источников финансирования? Перед лицом России, которую не боятся относить к лагерю врагов невзирая на то, что это влечет за собой геостратегические риски, и вопреки всякой континентальной логике?" - комментирует автор статьи.