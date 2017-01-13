В мире |

В стамбульском районе Зейтинбурну обрушился семиэтажный дом. Об этом 13 января сообщает новостное агентство Dogan. Видео с места событий опубликовано на YouTube.

Погиб один человек, пятеро госпитализированы. На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Дом находился в аварийном состоянии и на момент обрушения был пустым, пострадали прохожие.