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Создатели "Звездных войн" могут использовать при съемках новых картин цифровую версию принцессы Леи, которую играла скончавшаяся недавно актриса Кэрри Фишер. По данным издания A.V. Club, компания Disney ведет переговоры с представителями актрисы о получении прав на использование ее образа в очередных сериях космической саги.

Официального подтверждения этих слухов пока нет, однако, если такое решение в итоге будет принято, персонаж Кэрри Фишер повторит судьбу еще одного героя "Звездных войн" - Уилхаффа Таркина, сыгранного британским актером Питером Кушингом, который умер в 1994 году. Представитель галактической Империи из фильма 1977 года "Эпизод IV. Новая надежда" в образе Кушинга, созданном при помощи компьютерной графики, стал одним из героев спин-оффа "Изгой-один: Звездные войны. Истории".

Кэрри Фишер в роли принцессы Леи появится в восьмом фильме франшизы. Съемки очередного эпизода киносаги завершились в июле 2016 года. Премьера картины намечена на декабрь 2017 года.

Актриса умерла в больнице в конце декабря 2016 года в возрасте 60 лет. Ранее она сыграла принцессу Лею в фильмах "Эпизод IV. Новая надежда" (1977 год), "Эпизод V: Империя наносит ответный удар" (1980 год), "Эпизод VI: Возвращение джедая" (1983 год) и "Звездные войны: Пробуждение силы" (2015 год).