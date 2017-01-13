В "Звездных войнах" может появиться "цифровая" принцесса Лея
Создатели "Звездных войн" могут использовать при съемках новых картин цифровую версию принцессы Леи, которую играла скончавшаяся недавно актриса Кэрри Фишер. По данным издания A.V. Club, компания Disney ведет переговоры с представителями актрисы о получении прав на использование ее образа в очередных сериях космической саги.
Официального подтверждения этих слухов пока нет, однако, если такое решение в итоге будет принято, персонаж Кэрри Фишер повторит судьбу еще одного героя "Звездных войн" - Уилхаффа Таркина, сыгранного британским актером Питером Кушингом, который умер в 1994 году. Представитель галактической Империи из фильма 1977 года "Эпизод IV. Новая надежда" в образе Кушинга, созданном при помощи компьютерной графики, стал одним из героев спин-оффа "Изгой-один: Звездные войны. Истории".
Кэрри Фишер в роли принцессы Леи появится в восьмом фильме франшизы. Съемки очередного эпизода киносаги завершились в июле 2016 года. Премьера картины намечена на декабрь 2017 года.
Актриса умерла в больнице в конце декабря 2016 года в возрасте 60 лет. Ранее она сыграла принцессу Лею в фильмах "Эпизод IV. Новая надежда" (1977 год), "Эпизод V: Империя наносит ответный удар" (1980 год), "Эпизод VI: Возвращение джедая" (1983 год) и "Звездные войны: Пробуждение силы" (2015 год).