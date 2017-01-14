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Швейцарский часовой бренд Omega впервые в своей истории начал продажи через Instagram. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщила пресс-служба фирмы в пятницу, 13 января.

За 4 часа 15 минут 43 секунды торгов были проданы все 2012 экземпляров модели Speedmaster “Speedy Tuesday” Limited Edition. Покупателям предоставлялась возможность заказа желаемого номера часов. Цена одного экземпляра — 5800 швейцарских франков (около 5400 евро); общая выручка составила 11,7 миллиона швейцарских франков (около 11 миллионов евро).

Дизайн часов вдохновлен моделью Omega Speedmaster “Alaska Project III”, созданной по заказу НАСА в 1978 году. У новой модели — сатинированный матовый корпус из нержавеющей стали и крупные цифры на счетчиках с радиальной отделкой. Полупрозрачные серебристо-белые счетчики на фоне черного циферблата окружены безелем из черного матового алюминия с тахиметрической шкалой. Все метки и счетчики покрыты ярким люминесцентным составом. В модели использован калибр 1861. На задней крышке выштамповано изображение морского конька, характерное для Speedmaster, а по окружности располагается надпись: Speedy Tuesday Anniversary — A Tribute To Alaska Project III, а также номер экземпляра в составе ограниченной серии.

Президент и исполнительный директор Omega Рейнальд Эшлиманн назвал поклонников Speedmaster «очень увлеченными своими любимыми часами и верными бренду Omega». Комментируя реакцию пользователей интернета на выход нового хронографа, он добавил: «Отклик виртуального сообщества бренда бесценен, ведь мы заинтересованы в удовлетворении потребностей наших клиентов».

Швейцарская часовая компания Omega основана Луи Брандтом в 1848 году в Ла-Шо-де-Фоне. В 1965 году часы Omega Speedmaster выбраны НАСА для программы «Аполлон», в 1969 году на руке американского астронавта Базза Олдрина побывали на Луне, а советский космонавт Алексей Леонов носил их на орбите во время стыковки кораблей «Союз» и «Аполлон» в 1975 году.

Фото: Omega