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Голливудские актеры Джонни Депп и Эмбер Херд развелись. Это решение утвердил суд Лос-Анджелеса, сообщает издание People.

Бракоразводный процесс длился восемь месяцев.

Согласно решению суда, Депп должен выплатить бывшей супруге 7 млн долларов, которые предназначены на благотворительность.

Кроме того суд отказался взыскать с Херд 100 тысяч долларов за якобы затягивание процесса.

У Деппа после развода осталась раритетная автотехника, включая Chevrolet Corvette 1958 года выпуска и мотоцикл Triumph, выпущенный в 1949 году.

К Херд среди прочего отошли два йоркширских терьера и конь Эрроу.

Актеры находились в браке примерно год. На развод подала Херд, обвинив Деппа в домашнем насилии.