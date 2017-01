В мире |

Американская обувная компания Conal International Trading Inc. извинилась за ботинки, оставляющие след в форме свастики, и отозвала их из продажи.

"Мы хотели бы принести искренние извинения наши покупателям и всем, кого оскорбил отпечаток в форме свастики", - говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

