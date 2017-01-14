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В Таиланде во время авиашоу ко Дню детей разбился военный истребитель: самолет взорвался, упав на взлетно-посадочную полосу, пилот погиб. Зрителей эвакуировали, аэропорт в городе Хатъяй (южная провинция Сонгхла) закрыт.

Инцидент произошел утром в субботу. Разбился истребитель JAS 39 Gripen королевских ВВС Таиланда. Пилот потерял контроль над машиной во время выполнения фигуры высшего пилотажа, передает Bangkok Post.

Воздушная гавань была закрыта, зрители эвакуированы. До открытия взлетно-посадочной полосы рейсы на вылет задерживаются, на прилет - отправляются в аэропорт соседней провинции Краби.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча выразил соболезнования семье погибшего летчика. Создан комитет по расследованию ЧП.

День детей традиционно отмечают в Таиланде во вторую субботу января. В этом году в честь праздника было организованно авиашоу с участием боевых истребителей.