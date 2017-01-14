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Президент США барак Обама на один год продлил санкции в отношении России, введенные в марте 2014 года после присоединения Крыма к России. Документ о продлении санкций опубликован на сайте Белого дома.

Введенные в 2014 году санкции в отношении России должны были закончить свое действие в марте 2017 года. Указом президента они были продлены еще на год после этой даты.

В 2014 году США, Евросоюз и некоторые другие страны ввели экономические ограничения в отношении России из-за ситуации на Украине и присоединения Крыма к России. В ответ Москва ввела продуктовое эмбарго на поставки некоторых продуктов из США, Канады, ЕС и ряда других государств.

13 января первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что правительство и бизнес должны исходить из того, что санкции и введенные в ответ контрсанкции будут отменены.